Das Biotech-Unternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) kommt einfach nicht mehr auf die Füsse! In den letzten beiden Handelswochen geht es erneut wieder deutlich nach unten. Dabei wurde auch das letzte Tief vom 06.05.22 bei 126,45 Euro unterschritten, per se ein weiteres Verkaufssignal! Am heutigen Mittwoch eröffnet BioNTech mit einer Kurslücke nach unten und notiert aktuell bei nur noch 116,60 Euro. Damit rückt jetzt sogar das März-Tief bei 111,47 Euro ...

