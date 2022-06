Microsoft -1.68% gerihouse (BRANDZ10): Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) wird eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 62 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 8. September 2022 (Ex-Dividenden Tag: 17. August 2022). Im September 2021 kündigte Microsoft eine Dividendenerhöhung um 11 Prozent auf 62 US-Cents je Anteilsschein an. Dies war die 18. jährliche Anhebung in Folge. Microsoft zahlt derzeit 2,48 US-Dollar jährlich an die Aktionäre. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 244,49 US-Dollar bei 1,01 Prozent (Stand: 14. Juni 2022). Der Softwareriese zahlt seit dem Jahr 2003 eine Dividende. Seitdem erfolgte jedes Jahr eine Erhöhung. Das im Dow-Jones-Index ...

