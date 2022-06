Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3053, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - was ist der Unterschied zwischen einem Market Maker und einer Prostituierten? Die Prostituierte hält den Preis, wenn sie die Size sieht. - in RBI sehen wir 2022 vs. 2021 den 1,99-fachen durchschnittlichen Handelsumsatz täglich, in SBO den 1,91-fachen, in AT&S den 1,78-fachen. 16 von 20 ATX-Titel haben mehr Volumen als im Vorjahr (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.06.)

Den vollständigen Artikel lesen ...