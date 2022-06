Der vergangene Donnerstag hatte es in sich. Der darauffolgende Freitag ebenso. Wie in einem verworrenen Krimi haben kurz vor dem Finale die beiden wichtigsten Teilnehmer im aktuellen Drama an den Kapitalmärkten ihre Strategien enthüllt. Und es war keine Erleuchtung, die dem Outing folgte. Der Wunsch, Genialität darin zu erkennen, blieb unerfüllt. Neue Entscheidungswege trotzdem danach die Konsequenz. Es kam wie man es ja fast erwarten durfte, aber ist es denn wirklich verboten, zu hoffen, dass man von FED oder EZB bei der Inflationsbekämpfung etwas schlagartig Vernünftiges oder gar überraschend Hilfreiches erhält? Was wir erhalten haben ist nichts als die Sicherheit, dass Beide nur mit Wasser kochen und das sogar ohne Feuer versuchen. FED und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...