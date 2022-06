Allen Grund zur Freude haben heute Draftkings-Aktionäre. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund sechs Prozent. Damit notiert der Wert nun bei 12,85 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund sechzehn Prozent. Bei 14,87 USD liegt dieses Hoch. Börsianer sollten daher Draftkings in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Eher skeptischen Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...