Einen Blitzstart zaubert heute Netflix auf's Parkett. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund vier Prozent. Aktuell kostet der Titel damit 178,41 USD. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bisher lag dieses Low bei 164,28 USD. Die Situation bleibt also angespannt.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...