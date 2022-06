Dow Chemical-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund sechs Prozent. Die Preise reduzieren sich durch diesen Rücksetzer auf 51,62 USD. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Dow Chemical der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Dow Chemical-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,1 Prozent entfernt. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 51,57 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Antizyklische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...