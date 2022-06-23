CITIGROUP NIMMT THG HOLDING MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 220 PENCEGOLDMAN STARTET AKER BP MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 401 NOK GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ITM POWER AUF 230 (370) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 33 (37,75) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN STARTET VAR ENERGI MIT 'SELL' - ZIEL 35,80 NOKJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT AGRICOLE AUF 10,50 (11) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 750 (780) EUR - 'OVERWEIGHT' MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2370 (2640) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 740 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY SENKT RIO TINTO AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 6230 (6410) PENCE CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HELLA AUF 70 (60) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT RHEINMETALL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 240 (220) EURJPMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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