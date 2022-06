Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Deutlich stärker nach unten als an den großen europäischen Börsen ging es gestern für den heimischen Markt, der ATX beendet den Handel mit einem Minus von 2,2%. Nach wie vor herrscht große Unsicherheit bezüglich des weiteren Kurses der Notenbanken und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung. Bei den Einzeltiteln erregte unter anderem Frequentis Aufsehen, die französische Luftsicherung hat den Software-Anbieter mit der Lieferung ihrer hochmodernen Remote Digital Tower (RDT) Lösung in Frankreich beauftragt, die in Toulouse untergebracht werden soll und zunächst den Flugverkehr für den über 500 Kilometer entfernten Flughafen Tours Val de Loire steuern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...