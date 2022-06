Es geht drunter und drüber an den Finanzmärkten. Ich habe für uns eine Spekulation herausgesucht, die uns in diesen turbulenten Tagen vielleicht unabhängig von den globalen Problemen Freude bereiten kann. Sixt hat am 2.3. seine Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht, da war der Krieg Russlands gegen die Ukraine gerade eine Woche alt und führte sicherlich zu einer besonders "konservativen", also niedrigen Prognose. Ich habe mir Sixt im Detail angeschaut und bin der Ansicht, dass die derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...