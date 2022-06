Aktien fürs Leben! Mit Capital-Chefredakteur Horst von Buttlar spreche ich künftig jede Woche über das, was in der Welt passiert - und wie wir als Investoren uns darauf einstellen können. "Aktien fürs Leben" heißt der neue Vermögens-Podcast, angelehnt an die jährliche Capital-Story über etablierte Unternehmen mit starken Cashflows und stabiler Dividendenhistorie. Die stehen im Fokus der halben Stunde, in der wir künftig große Themen wie Geopolitik, Inflation, Zinsen, Nachhaltigkeit, Energiewende einordnen und auf einzelne Börsenfirmen herunterbrechen wollen. Keine Trading-Tipps, keine Aktien-Analysen, keine Fonds-Vergleiche… sondern einfach ein paar hoffentlich sinnstiftende Gedanken für eine ...

