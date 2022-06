Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/54: Zu viele 2er bei voestalpine, ist ESG eine extrem schwammige Gschicht? Sind wir im Bärenmarkt? Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/54 geht es am 22.6.2022 um den ersten Fall der voestalpine unter 22 seit 2 Jahren, dies mit 10 Prozent Tagesminus. Spoiler Print: ESG wird mancherorts durchaus kontroversiell gesehen, die Verordnungsflut sorgt dafür, dass eine - für manche (wie man am Wiener Börse Preis hörte) "Extrem Schwammige Gschicht" entstanden ist. In der ESG-Nummer ...

