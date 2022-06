Allen Grund zur Freude haben heute Paion-Aktionäre. Schließlich hüpft die Aktie satte rund sieben Prozent nach oben. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Paion erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Diese Chartmarke liegt bei 0,67 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Danach notiert Paion in Abwärtstrends, denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...