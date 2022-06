Beim Blick auf die Kurstafel dürfte Anlegern der Deutschen Bank heute der Schreck in die Glieder fahren. Die Aktie verliert zur Mittagsstunde fast fünf Prozent an Wert und rutscht damit auf rund 9,25 Euro ab. Dabei sollten gerade die Bankaktien eigentlich von den derzeit massiv steigenden Zinsen profitieren. Wie passt das zusammen?

Eine massive Anhebung des Leitzinses im Juli - das verkündete die amerikanische Notenbank nach ihrer jüngsten Sitzung. Auch die EZB hat mittlerweile nachgezogen. In den USA kündigte Fed-Chef Jerome Powell eine Erhöhung um 0,5% oder 0,75% an. Das wäre der größte Zinsschritt seit knapp 30 Jahren. Auch im Euroraum sollen die Leitzinsen um 50 Basispunkte erhöht werden. Das heißt:

Die Trendwende am Zinsmarkt gewinnt immer mehr an Konturen. Die Notenbanken rund um den Globus scheinen die aufgeblähte Geldmenge wieder auf ein erträgliches Maß zurückführen zu wollen. Die Fed ist dabei besonders rigoros und verfolgt beharrlich das Ziel, die ausufernde Inflation zu bekämpfen. "2%" so ...

