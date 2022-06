Valneva hat eine positive Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) zur Zulassung von Valnevas Impfstoffkandidaten COVID-19, VLA2001, in Europa erhalten. Die Aktie wurde vor Bekanntgabe der Stellungnahme vom Handel in Paris ausgesetzt, der Handel ian der Euronext Paris soll um 16.30 Uhr aufgenommen werden. An der Nasdaq werden die Valneva ADRs allerdings gehandelt und steigen im Frühhandel laut Nasdaq-Website mehr als 20 Prozent auf über 30 Dollar.

