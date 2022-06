Der Handel von Valneva auf dem geregelten Markt der Euronext in Paris beginnt heute um 16:30 MESZ, wie das Unternehmen mitteilt. Wie berichtet, wurde auf Antrag des Unternehmens der Handel mit Valneva-Stammaktien am 23. Juni 2022 ab 9:00 Uhr MESZ ausgesetzt, um die Veröffentlichung einer Pressemitteilung der Europäischen Arzneimittelagentur bezüglich der Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) zur Zulassung von Valnevas Impfstoffkandidaten COVID-19, VLA2001, in Europa zu ermöglichen.

