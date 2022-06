Valneva und Pfizer haben heute den Abschluss der am 20. Juni 2022 angekündigten Kapitalbeteiligung bekanntgegeben. Im Rahmen eines Kapitalbeteiligungsvertrags hat Pfizer 90,5 Mio. Euro ($95 Mio.) in Valneva investiert, was 8,1 Prozent des Aktienkapitals von Valneva, zu einem Preis von 9,49 Euro pro Aktie, entspricht. Valneva hat vor, den Erlös zur Unterstützung seines Beitrags zum geplanten Phase 3-Entwicklungsprogramm für den Lyme Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 zu verwenden. Pfizer plant, die Phase 3-Studie für VLA15 im dritten Quartal 2022 zu beginnen.

