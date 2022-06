Einen Traumstart legt heute Alibaba hin. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund vier Prozent. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 108,96 USD. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Alibaba-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund elf Prozent. Bei 121,06 USD liegt dieses Hoch. Die Spannung bei Alibaba ist also kaum zu überbieten.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Denn es gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...