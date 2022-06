Aktien: Moderna mit neuem Omikron-Impfstoff

Anzeige / Werbung Der von Moderna auf mRNA-Basis entwickelte Covid-19-Impfstoff gehört zu den am meisten verimpften weltweit. Nun will Moderna auch einen Impfstoff gegen die verschiedenen Omikron-Varianten zum Einsatz bringen. Die Covid-19-Infektionen nehmen wieder zu. Der Grund sind die hochansteckenden Omikron-Untervarianten. Erfreuliches meldet nun aber der US-Biotechnologiekonzern Moderna: Sein Omikron-Vakzin kann auch bei diesen Varianten Studienerfolge feiern. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie der Biontech-Konkurrent mitteilte, zeigt der an die hochansteckende Omikron-Variante angepasste Covid-19-Impfstoff auch gegen Untervarianten von Omikron gute Wirksamkeitsergebnisse. Moderna verweist auf entsprechende Studienergebnisse. So habe es etwa bei den Untervarianten BA.4 und BA.5 eine starke Immunreaktion gegeben, hieß es. Entwickelt worden ist der an Omikron angepasste Impfstoff speziell gegen die Untervariante BA.1-Variante. Die Daten deuteten aber darauf hin, dass die neue Impfung einen "dauerhaften Schutz gegen die gesamte Familie der Omikron-Varianten" bieten könnte, so Moderna. Moderna-Aktie erholt sich leicht Die Aktie von Moderna befinde sich noch immer in einem kräftigen Abwärtstrend, läuft aber in den vergangenen Wochen überwiegend seitwärts. Zuletzt wurde das Jahrestief bei 116 Dollar bestätigt und der Kurs hat sich seitdem etwas erholt und ist dabei, den Widerstand bei 152 Dollar ins Visier zu nehmen. Der MACD (Momentum) dreht zwar leicht nach oben, vermag derzeit aber kaum Impulse zu setzen. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

