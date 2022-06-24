BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 8600 (9300) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG STARTET VINCI MIT 'BUY' - ZIEL 105 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR VULCAN ENERGY RESOURCES AUF 9,45 (9,65) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 1000 (1500) PENCE - 'NEUTRAL'CITIGROUP SENKT EPIROC AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 165 (231) SEKCITIGROUP SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 707 (813) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'HOLD'(SELL) -ZIEL 1,50 (3,20) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT HEINEKEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 106 (93) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 80 (90) CHF - 'SELL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 143 (150) DKK - 'UNDERWEIGHT'SOCGEN HEBT PERNOD RICARD AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 204 (210) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 30 (48) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BOFA SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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