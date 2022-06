Credit Suisse platziert neue Nachranganleihe ENI hat den Börsengang seines Einzelhandels- und Erneuerbare-Energien-Geschäfts verschoben Fortum - Fitch hat das Kurzfrist-Rating der Uniper-Muttergesellschaft auf F3 von F2 gesenkt Stellantis will 50 Mio Euro in den australischen Lithiumproduzenten Vulcan Energy Resources investieren (FT) Adler Group hat einen Squeeze-Out bei der Adler Real Estate AG in die Wege geleitet Deutsche Bank und andere Geldhäuser bei US-Stresstest ohne Probleme Sonja Wärntges für weitere fünf Jahre als CEO der DIC Asset AG bestellt Post-Konkurrent Fedex steigert Umsatz deutlich - Ausblick über Erwartungen Knaus Tabbert und Volkswagen Nutzfahrzeuge schließen langfristigen Liefervertrag ab Lufthansa streicht weitere 2200 Flüge in Ferienzeit - ...

