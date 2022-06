Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat auch am Donnerstag merklich tiefer geschlossen, der ATX gab um deutliche 2,9%nach, nachdem er bereits am Mittwoch mit einem klaren Rückgang geendet hatte. Nach wie vor lasteten die Sorgen vor einer merklichen Abschwächung der Konjunktur auf den Kursen, bereits am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Am Donnerstag enttäuschten nun Konjunkturdaten aus dem Euroraum klar und schürten damit weitere Ängste, die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global gaben im Juni stark nach und fielen auf den tiefsten Stand seit knapp eineinhalb Jahren. Besonders unter Druck standen die heimischen großen Banken, die ja im Index stark gewichtet ...

