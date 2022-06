Von Paul O'Connor Head of Multi-Asset | Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors 23. Juni 2022 Die weltweite Inflation hat einen Zins- und letztlich einen Bewertungsschock an den Finanzmärkten ausgelöst, der sich in höheren Renditen bei Staatsanleihen, größeren Spreads an den Kreditmärkten und niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnissen bei Aktien widerspiegelt. In der Vergangenheit endeten Straffungszyklen der Zentralbanken häufig in Rezessionen. Angesichts der erwarteten Zinserhöhungen durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...