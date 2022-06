Nachdem der Kali- und Salzhersteller (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) am 23.05.22 die Aufwärtstrendgerade (schwarz im Chart eingezeichnet) durchbrochen und per se ein neues Verkaufssignal generiert hatte, kam es in den Folgewochen zu weiteren kräftigen Abgaben. In den letzten Börsensitzungen zeigt sich der Kurs erneut sehr schwach und nähert sich nun der wichtigen Unterstützung, der 200-Tage Linie (blau im Chart). Hier gilt es Ausschau nach einer Bodenbildung/Trendumkehr ...

