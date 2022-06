Die Immofinanz stellt nach der mehrheitlichen Übernahme durch die CPI Property Group eine aktualisierte Strategie mit einem starken Fokus auf Retail-Immobilien und myhive-Office-Lösungen vor. Es sollen Immobilien im Wert von rund 1 Mrd. Euro verkauft und die Erlöse in höherrentierende Assets investiert werden. Dabei sollen insbesondere Immobilien mit niedrigerer Rendite und Einzelmietergebäude verkauft und die Verkaufserlöse in höherrentierende Retail- und Büro-Immobilien in den Kernmärkten der Immofinanz reinvestiert oder für die Rückführung von Verbindlichkeiten verwendet werden, wie es heißt. Die Marktposition bei Retail Parks in Europa soll durch Zukäufe und Neuerrichtungen der erfolgreichen und krisenfesten Stop Shops weiter gefestigt werden. Angesichts der zuletzt positiven ...

