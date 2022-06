Mayr-Melnhof (MM) erwirbt Essentra Packaging und erweitert damit das Angebot von Faltschachteln, Beipackzetteln und Etiketten für den Pharma- und Healthmarkt. Der Kaufpreis liegt bei ca. 365 Mio. Euro und wird laut MM aus bestehenden Barmitteln und zugesagten Kreditlinien bezahlt. Der Erwerb erweitert die Präsenz von MM auf dem US-Markt "mit einer bedeutenden Position im Pharma-Hub an der Ostküste", wie es heißt. Essentra Packaging erwirtschaftete 2021 Umsatzerlöse von rund 430 Mio. Euro und betreibt 21 Produktionsstandorte in 10 Ländern in Europa und Nordamerika. Laut CEO Peter Oswald lag das EBITA bei ca. 37 Mio. Euro. Er sieht Potenzial, die Finanz-Performance von Essentra zu verbessern, vor allem durch Synergien und den Kompetenzen der Mayr-Melnhof ...

