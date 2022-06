Aixtron-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Immerhin kann sich die Aktie um rund drei Prozent nach oben schieben. 23,61 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Aixtron-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Bisher lag dieses Low bei 22,52 EUR. Bei Aixtron geht es jetzt also um viel!

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...