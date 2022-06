Wie bereits berichtet, haben Palfinger und Sany die Auflösung der wechselseitigen Beteiligung beschlossen. Der Vollzug dieser Transaktion und die Überlassung der 2.826.516 Stück (7,52 % des Grundkapitals) eigenen Aktien von der Sany Europe wird nun voraussichtlich am 29. Juni 2022 erfolgen. Die Überlassung der eigenen Aktien an der Palfinger AG stellt, gemeinsam mit einer Barzuzahlung in Höhe von rund 17 Mio., die Gegenleistung für die Übertragung der Beteiligung an der Sany Automobile Hoisting Machinery Co. Ltd. dar. Der Erwerb erfolgt gemäß Vereinbarung vom Dezember 2021 zum Erwerbspreis von 35,20 Euro je Aktie. Der Rückkauf hat keine Auswirkungen auf die Börsenzulassung der Aktien der Palfinger AG.

