Zalando-Prognosesenkung sollte lieber keine Schule machen Dass der Online-Modehändler Zalando seine Jahresziele heute einkassiert, sollte vor der bald beginnenden Berichtssaison am besten nicht allzu viele Nachahmer finden. Denn Zalando könnte heute stellvertretend für die gesamte Wirtschaft die Hoffnung der Investoren auf eine am Ende doch noch zu verhindernde Rezession zu Grabe getragen haben. Und auch wenn an der Wall Street heute zur Abwechslung mal fast alle Aktienkurse dunkelgrün aufleuchten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...