Für Aktionäre des Batterieherstellers Varta gab es an der Börse zuletzt kaum etwas zu lachen. Denn seit August letzten Jahres befindet sich der Kurs an der Börse in einem langfristigen Abwärtstrend. Doch wie es aussieht, arbeiten die Ellwanger derzeit mit Hochdruck an einer Trendwende. Denn auf der heutigen Hauptversammlung kündigt Vorstandschef Herbert Schein eine neue Wachstumsoffensive an…

Varta plant den Eintritt in den derzeit wohl am stärksten wachsenden Batteriemarkt überhaupt. So arbeitet Varta derzeit fieberhaft an den neu entwickelten V4Drive-Zellen, um damit vor allem den Markt für Sportwagen kräftig aufzumischen. Bereits 2024 sollten hier die ersten Akkus in nennenswerter Stückzahl vom Band laufen. Die Entwicklung kostet natürlich zunächst einmal, dürfte sich aber letztlich auszahlen.

Diese gigantische Perspektive wurde von der Börse bislang allerdings verkannt. Erst seit wenigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...