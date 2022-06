Per 24.06.2022, Uhr wird für die Aktie Valour der Kurs von 0.31997 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken". In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Valour auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung ...

