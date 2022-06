Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/56: 2 voestalpine-Käufer, Immofinanz-Update gefällt, Viagra für Valneva, 4. BBO für die Börse Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/56 geht es um den Viagra-Booster für Valneva, die Wiener Börse hat einen 4. BBO-Market Maker, Immofinanz eine neue Strategie, die mir gut gefällt und voestalpine zumindest 2 Käufer. Weiters nur Gutes: Mayr-Melnhof wächst, mein Auto hat ein Pickerl bekommen und dieser Podcast mit http://www.christian-drastil.com/podcast ...

