Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX rutschte diese Woche mit -3,3% unter sein März-Low bei 2,920 Punkten. Sorgen der Finanzmarktteilnehmer über eine Konjunkturabschwä- chung wurden zusätzlich von Aussagen des US-Notenbankchefs Powell be- feuert über die Möglichkeit einer Rezession in den USA. AT&S war der klare Wochengewinner nach einem nach oben revidierten Finanzausblick für 2022/23. Am anderen Ende knickte die voestalpine nach einer negativen Branchenstudie eines Brokerhauses um fast 20% ein. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage eher dünn, Lenzing präsentierte seine neue langfristige Strategie samt Finanzzielen. Der Faserproduzent will dabei sein Geschäftsmodells schneller von einem linearen zu einem Kreislaufmodell umbauen. Auf Basis der neuen Strategie ...

