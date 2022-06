Ausschließlich grüne Vorzeichen sind momentan bei MorphoSys zu erkennen. Denn in der abgelaufenen Woche gewannen die Notierungen rund 2,48 Prozent. An zwei der fünf Tage ging es für das Wertpapier nach oben. Insbesondere am Montag kletterte MorphoSys mit einem Plus von 6,65 Prozent deutlich. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Immerhin reicht ein Abschlag von rund acht, um auf neue Monatstiefs zu fallen. Dieser Wendepunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...