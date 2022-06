CureVac-Aktionäre sind derzeit in absoluter Partystimmung. Immerhin wird der Kurs heute 2,26 Prozent höher bewertet als in der Vorwoche zwei der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Gewinnen. Dabei kletterte CureVac am Freitag mit einem Plus von 2,30 Prozent am stärksten. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur rund dreizehn. Diese Chartmarke liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...