Der Kurs der Aktie Omv steht am 25.06.2022, 02:23 Uhr an der heimatlichen Börse Vienna bei 43.2 EUR. Der Titel wird der Branche "Integriertes Öl und Gas" zugerechnet. Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Omv verläuft aktuell bei 49,77 EUR. Damit erhält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...