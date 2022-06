Der französische Impfstoffentwickler Valneva ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. So gab es in der vergangenen Woche gleich drei Tage mit mehr als 20% Kursgewinn. Eine solche Rallye ist wirklich atemberaubend, zumal diese Kurssteigerungen auch noch fundamental untermauert waren. Aus heutiger Sicht dürfte das sogar erst der Anfang gewesen sein…

Denn zuletzt wurde bekannt, dass Pharma-Gigant Pfizer bei Valneva eingestiegen ist. Insgesamt sollen die Amerikaner rund acht Prozent von den Franzosen übernommen haben, um die Forschung und Entwicklung des Lyme-Borreliose-Impfkandidaten VLA15 voranzutreiben. Die Experten vom Investmenthaus Bryan Garnier sehen laut ihrer neuesten Analyse sogar die Möglichkeit, einer Komplettübernahme durch Pfizer.

Die komplette Valneva-Analyse finden Sie hier

Am Freitag tickerte dann die Meldung rein, dass Valneva endlich die ersehnte Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA erhält. Wie die Behörde mitteilt, ist der Wirkstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...