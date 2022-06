Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com , unser Podcast unter http://www.christian-drastil.com/podcast . Hier spart Ihr 4000 Euro - der Top-Berater packt aus25.6.2022 - Bonusfolge In dieser Bonus-Episode lassen wir uns beraten. Denn wir haben einen Top-Berater am Start. Nils Seebach wird uns sagen, wohin das große Geld jetzt noch fließt, welche Start-ups überleben werden und welche nicht. Außerdem sagt er, wie es um die Aktien von Amazon, Zalando, AboutYou steht und was Fynn Kliemann jetzt tun sollte. Wir freuen uns an Feedback über aaa@welt.de. Disclaimer: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlage-Empfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...