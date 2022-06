Bei der Deutschen Bank schienen am vergangenen Donnerstag kurzzeitig die Lichter auszugehen. Denn die Aktie ging in den Sturzflug über und verlor im Tagesverlauf mehr als zwölf Prozent. Der Kurs fiel schlussendlich auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020. Auslöser für diesen Kursrutsch? Fehlanzeige. Und genau darin liegt jetzt die Chance für mutige Anleger…

Denn die Gemengelage im Bankenbereich ist gut. Die amerikanische Notenbank hatte zuletzt eine massive Zinserhöhung angekündigt. Dabei sprach Fed-Chef Jerome Powell von einer Erhöhung um 0,5% oder 0,75%. Das wäre der größte Zinsschritt seit knapp 30 Jahren. Die EZB hat mittlerweile nachgezogen und wird die Zinsen ebenfalls anheben.

Hier finden Sie die komplette Analyse.

Die Trendwende am Zinsmarkt gewinnt immer mehr an Konturen, was sich positiv auf den Bankensektor und insbesondere auch auf die Aktien der Deutschen Bank auswirken sollte. Zumal die Deutsche Bank auch den jüngsten Stresstest der Fed mit Bravour bestanden hat. Hier sieht also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...