In London liefert die Post bereits Pakete per Boot über die Themse aus. In Kürze soll das erste Solarschiff der Post-Tochter DHL auch in Berlin eingesetzt werden. Mit einem elektrisch per Solarzellen angetriebenen Schiff will DHL schon in Kürze den Auslierferungsverkehr auf der Spree in Berlin starten. Vom Westhafen aus soll zunächst ein einzelnes Schiff Pakete zu den Anlegern in den erreichbaren Berliner Bezirken bringen. Wasserstraße statt Stau: Lastenverkehr soll smarter ...

