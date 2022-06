Aktien: Biontech und Moderna durch Impfunlust belastet

Anzeige / Werbung Die Zahl der Geimpften gegen Corona nimmt seit fast einem Jahr deutlich ab. Fast parallel dazu sanken auch die Kurse von Moderna und Biontech. Die Gründe sind vielfältig und geben den Aktien wenig Hoffnung. Die Ziele der Weltgesundheitsorganisation WHO waren sehr optimistisch: 70 Prozent der Weltbevölkerung sollten bis Ende Juni 2022 gegen Corona geimpft sein. Doch die Impfquote erreichte nur rund 60 Prozent. Deutschland ist ein Musterland und schaffte eine Impfquote von mehr als 70 Prozent. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Zu Beginn der Corona-Krise gab es keine Impfstoffe und die Nachfrage war groß. Inzwischen ist das Angebot groß, aber die Nachfrage nach Impfstoffen gering. Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent wird wenig Corona-Impfstoff verimpft. Die Zahl der Erstimpfungen ist weltweit von mehr als 20 Millionen Impfungen täglich auf unter 1 Million gesunken. Das belastet vor allem die Marktführer Biontech und Moderna.

Die Gründe sind vielfältig. So schützt das Vakzin nicht vor einer Ansteckung und die Zahl der Nebenwirkungen nehmen zu, wie jüngste Studien gezeigt haben. Außerdem nimmt die Letalität des Coronavirus ab, wie bei anderen Viren auch. Daher dürfte es für Biontech und Moderna schwer werden so viele Impfungen zu verkaufen wie zu den Hochzeiten der Pandemie.

Biontech-Aktie bleibt am Boden

Die Aktie von Biontech ist vor wenigen Tagen auf ein neues Jahrestief bei rund 117 Dollar gefallen, konnte sich seitdem mit dem Gesamtmarkt etwas erholen. Der MACD (Momentum) bleibt aber noch abwärts gerichtet, die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn der Widerstand bei rund 170 Dollar wieder durchbrochen wird. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )