Clariant-Chef: schlankere Organisation und ergänzende Übernahmen im FokusL'Oreal sieht trotz Preissteigerungen keinen AbsatzeinbruchUBS will große US-Investmenthäuser als Top-Aktionäre gewinnen, um seinen Marktwert zu verbessern Adler Group verkauft Wohnungsbestand an Tochter Adler Real Estate Jungheinrich: Trotz Krieg kein Bestellabriss - Auf Kurs zu Zielen 2025 Lufthansa: Normalisierung des Flugbetriebs erst 2023 Mercedes-Benz baut sein Portfolio grundlegend um und wird künftig die A-Klasse aus dem Programm nehmen (HB) Nordex SE: Kapitalerhöhung in Höhe von 139,2 Mio Euro durch Privatplatzierung bei Ankeraktionärin Acciona RWE stellt Erneuerbare-Energien-Investitionen in Großbritannien infrage, falls sich Steuerregeln ändern (FT) Siemens liefert Züge mit ...

