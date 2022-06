Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat ein Kreditportfolio im Wert von 1,8 Mrd. Euro verbrieft. Das Portfolio besteht aus Unternehmenskrediten, die vor allem an Kunden in Deutschland, der Slowakei und Österreich vergeben wurden. Bei dieser synthetischen Verbriefung wurde das Portfolio in eine vorrangige, eine mezzanine und eine nachrangige Risikoposition aufgeteilt. Das Kreditrisiko der Mezzanine-Tranche wurde von einem internationalen institutionellen Investor übernommen. Die RBI behält das Kreditrisiko der Junior- und Senior-Tranchen

