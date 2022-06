Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat ein Kreditportfolio im Wert von 1,8 Mrd. Euro verbrieft. Das Portfolio besteht aus Unternehmenskrediten, die vor allem an Kunden in Deutschland, der Slowakei und Österreich vergeben wurden.RBI ( Akt. Indikation: 10,92 /10,95, 3,94%) Andritz erhielt von der chinesischen Yanpai Filtration Technology den Auftrag zur Lieferung von Florbildungsausrüstungen mit aXcess-Krempel und -Kreuzleger für eine Nadelvlieslinie. Die Inbetriebnahme der Linie ist im zweiten Halbjahr 2022 vorgesehen. Dies ist bereits der dritte Andritz-Auftrag von Yanpai in den letzten drei Jahren.Andritz ( Akt. Indikation: 40,88 /40,94, 1,41%) Das Firmenbuchgericht hat am heutigen Tag die Änderung der Satzung zur Aufhebung des Höchststimmrechts bei ...

