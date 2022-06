Nach zwei turbulenten und äußerst volatilen Wochen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten befinden sich inzwischen alle großen Aktienmärkte offiziell in einem "Bärenmarkt". Die Zentralbanken bleiben strikt auf Inflationsbekämpfungskurs, während sich an den Aktienmärkten vermehrt Rezessionsängste breit machten. Die Gasversorgung Europas und Deutschlands die Achillesverse. Ein völliger Stopp kann nicht ausgeschlossen werden. Die Zinsanstiege und die hohen Energiepreise dämpfen bleibt die Stimmung unter den Einkaufsmanagern und entsprechende Umfragen gaben deutlich stärker nach als erwartet. Auch in Deutschland zeigte sich der ...

