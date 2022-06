Cornish Metals (WKN A2QAAH), das Unternehmen ist außer in Frankfurt auch in Toronto und London gelistet, hat vor Kurzem eine Finanzierung in Höhe von 40 Mio. Pfund abgeschlossen. Mit diesem Geld will man die historische Zinnmine South Crofty in Großbritannien wieder in Betrieb nehmen. Innerhalb von 30 Monaten nach Abschluss der Finanzierung soll South Crofty dann für eine endgültige Bauentscheidung bereit sein.Wie CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...