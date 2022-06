Palantir-Aktionäre werden heute kräftig durchgeschüttelt. Schließlich büßt die Aktie rund sechs Prozent ein. Damit fallen die Preise für ein Wertpapiert auf 9,54 USD. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Da die nächste entscheidende Hürde nach wie vor greifbar ist. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund sieben Prozent. Der bisherige Bestwert liegt bei 10,20 USD. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Anleger, die für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...