CA Immo hat drei weitere Mietverträgen mit einer Gesamtbürofläche von rd. 4.700 m² in Prag abgeschlossen. Die beiden im Sommer 2021 fertiggestellten Bürogebäude Mississippi House und Missouri Park sind nun vollständig vermietet. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 schloss CA Immo in ihren sieben Prager Büroimmobilien 18 Mietverträge über insgesamt rd. 16.200 m² Bürofläche ab. Dabei handelt es sich größtenteils um Neuvermietungen sowie um Erweiterungen bestehender Mietverträge. Václav Jonáš, Geschäftsführer der CA Immo Prag: "Unser Engagement für die Entwicklung der River City Prag als nachhaltiger, innovativer und gesunder Bürocampus mit hoher ...

