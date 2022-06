Ein NFT ist ein digitales, handelbares Gut. Es handelt sich um einen nicht austauschbaren, einzigartigen Datensatz, der mittels entsprechender Verknüpfung in einer Blockchain ein Vermögensgut oder einen Vermögenswert digital repräsentiert. Er kann mit einem digitalen Kunstwerk verknüpft werden, aber auch mit allen anderen Dateien. Ebenso ist auch die Verknüpfung mit realen Objekten wie bspw Kunstwerken ("Schaffung eines digitalen Zwillings") bis hin zu Liegenschaften möglich. NFTs sind längst keine theoretischen Überlegungen mehr, sondern bereits Teil unseres alltäglichen Wirtschaftslebens. So möchte etwa die Deutsche Bank in den NFT Handel mit physischen Gegenständen einsteigen. Sothebys hat unlängst eine ...

