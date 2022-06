Heute im gabb: Um 11:50 liegt der ATX TR mit +1.12 Prozent im Plus bei 6365 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -18.90% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +2.62% auf 7.04 Euro, dahinter Warimpex mit +2.61% auf 0.864 Euro und Verbund mit +2.03% auf 96.875 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13267 (+0.91%, Ultimo 2021: 15884, -16.48% ytd). - PIR-News: CA Immo, Erste Group- Bitpanda-Umsätze, WP-KESt- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, ams, AT&S und weitere Aktien auffällig; im CEO-Ranking führt Peter Oswald- Börsegeschichte 28.6.: Extremes zu Zumtobel und SBO- Österreich-Depots: Dividende von Porr eingelangt- wikifolio Stockpicking Osterreich DE000LS9BHW2: +0.29% vs. last gabb, -4.27% ytd, +72.80% seit Start 2013 Der gabb wird im Juni von der Strabag ...

